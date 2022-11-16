Специалист из Набережных Челнов возглавила Театр юного зрителя в Нижнекамске

Ранее Заббарова работала в Исполкоме татарстанского автограда и отделе культуры Тукаевского района. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Театр юного зрителя в Нижнекамске возглавила специалист в области культуры из Набережных Челнов Алсу Заббарова. Как оказалось, она заступила на новую должность около месяца назад и уже активно включилась в работу.

Ранее Заббарова работала в Исполкоме и на предприятиях Набережных Челнов, а также в отделе культуры Тукаевского района.

Планируется, что в скором времени нижнекамский ТЮЗ переедет в здание бывшего кинотеатра, где сейчас идет реконструкция. Работы планируется завершить до конца года. На них было выделено 353 миллиона рублей, сообщает администрация Нижнекамского района.

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