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НовостиЗдоровье16 ноября 2022 8:23

За сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19

Вместе с тем в республике выписали 124 переболевших вирусом человека
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19, госпитализировали 21 зараженного и выписали 124 переболевших вирусом человека. Такие цифры в среду, 16 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 189 321 человека, 186 348 из которых выздоровели, а 2 006 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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