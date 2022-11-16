В Казани решили открыть курсы бариста для людей с ментальными расстройствами здоровья

Все желающие смогут попробовать себя на практике.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Казани открыли набор на курсы бариста для людей с ментальными расстройствами здоровья. Проект «Доброй Казани» должен помочь молодежи с инвалидностью социализироваться и развить навыки коммуникации.
Профессиональный бариста научит слушателей курса делать классический и альтернативный кофе. Все желающие смогут попробовать себя на практике, готовя напитки для посетителей коворкинга.
Слушателями курса могут стать люди старше 18 лет. Записаться можно по телефону: 8 (843) 558-74-18. Первое занятие состоится утром 22 ноября.
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