В Казани решили открыть курсы бариста для людей с ментальными расстройствами здоровья

Все желающие смогут попробовать себя на практике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани открыли набор на курсы бариста для людей с ментальными расстройствами здоровья. Проект «Доброй Казани» должен помочь молодежи с инвалидностью социализироваться и развить навыки коммуникации.

Профессиональный бариста научит слушателей курса делать классический и альтернативный кофе. Все желающие смогут попробовать себя на практике, готовя напитки для посетителей коворкинга.

Слушателями курса могут стать люди старше 18 лет. Записаться можно по телефону: 8 (843) 558-74-18. Первое занятие состоится утром 22 ноября.

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