В Казани для детей с ОВЗ организуют бесплатные тренировки в тренажерном зале

Во время занятий за ребятами будут присматривать тренеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организуют бесплатные занятия в тренажерном зале. Они будут проходить по четвергам с 15:00 до 16:00 в спортивном комплексе «Ак Буре» по улице Рашида Вагапова, сообщает АНО «Добрая Казань».

Посещение тренировок возможно только после предварительной записи. Во время занятий за детьми будут присматривать тренеры.

Напомним, ранее на территории мечети «Ярдэм» был открыт первый в городе спорткомплекс для детей и взрослых с ОВЗ. Он представляет из себя двухэтажное здание площадью в 1,2 тысячи квадратных метров, где ежедневно могут тренироваться до 500 человек.

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