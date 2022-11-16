На улице Научный Городок в Казани два человека отравились угарным газом

Женщине потребовалась госпитализация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 1:13 в среду, 16 ноября, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек в доме №1 по улице Научный Городок в Казани. 48-летний мужчина с отравлением средней степени от госпитализации отказался, а 38-летняя женщина с отравлением тяжелой степени была доставлена в горбольницу №7.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство установит все обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований закона об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. После будет решаться вопрос о мерах реагирования.

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