Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 8:01

Стимулирующую надбавку к зарплате молодых педагогов в Татарстане увеличили более чем в два раза

С 1 января 2023 года она составляет 2,5 тысячи рублей в месяц
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По новым правилам молодыми педагогическими специалистами будут считаться лица до 35 лет.

По новым правилам молодыми педагогическими специалистами будут считаться лица до 35 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате молодых педагогов Татарстана увеличена более чем в два раза - с 1,1 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Кроме того, согласно документу, молодыми педагогическими специалистами будут считаться лица не до 30, а до 35 лет.

Все эти изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram