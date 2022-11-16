Жительница Татарстана с приятелями заставили молодых людей заняться между собой интимом

Все подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке городского типа Джалиль в доме на улице Ахмадиева у местной жительницы, которая, к слову, находится в декрете, гостили приятели. Гуляли допоздна и в какой-то момент все пошло не так. Женщина и двое ее гостей заставили 17-летнего и 18-летнего парней заняться друг с другом интимом, оба состоят на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил КП- Казань собственный источник в правоохранительных органах.

По его данным, все трое причастных, в том числе и декретница, были задержаны, в отношении их было возбуждено уголовное дело насильственные действия сексуального характера.

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