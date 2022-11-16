В Казани задержали инвалида, который на улице приставал к девочке

Как сообщается, в тот же день мужчина совершил еще и секс-насилие в отношении 21-летней девушки. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В конце октября рано утром на улице Сахарова в Казани неизвестный мужчина совершил секс-насилие в отношении 21-летней девушки. Как было установлено правоохранительными органами, тем же утром он совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки на улице Бигичева.

Мужчину в итоге задержали. Им оказался 47-летний инвалид II группы. В отношении его возбудили уголовное дело. На данный момент подозреваемый находится под присмотр в психоневрологическом диспансере, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

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