«Рубин» пока ни с кем не контактировал, преемника Слуцкого собираются назначить зимой

Слуцкий ушел из клуба по собственному желанию 15 ноября. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Как стало известно «Комсомолке», руководство казанского «Рубина» пока не контактировало ни с одним тренером. Клуб будет определяться с преемником Леонида Слуцкого в зимний перерыв, после двух оставшихся матчей осенней части Первой лиги.

Напомним, на играх с «Уфой» и «Нефтехимиком» казанской командой будет руководить и.о. главного тренера Юрий Уткульбаев. По итогам этих матчей руководство «Рубина» примет решение, касающееся будущего специалиста и нового главного тренера клуба.

Напомним, 15 ноября, Леонид Слуцкий по собственному желанию покинул «Рубин». После 18 матчей казанцы с 31 баллами занимают четвертое место в Первой лиге.

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