Врачи Татарстана впервые имплантировали аортальный клапан через подключичную артерию

Операции по замене аортального клапана в БСМП Набережных Челнов проводят на протяжении четырех лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Операции по замене аортального клапана в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов проводят на протяжении четырех лет. Обычно клапан вставляют через бедренную артерию. Однако в этот раз врачи смогли сделать это через подключичную артерию. Это первый подобный случай в Татарстане, сообщает пресс-служба медучреждения.

Главный хирург БСМП Рамис Якубов объяснил, что имплантировать клапан через бедренную артерию в их случае было опасно, а потому врачи решили сделать это через подключичную артерию. Это помогло им не деформировать и не порвать аорту 64-летнего пациента.

Мужчину оперировала команда из девяти специалистов: кардиохирурги, анестезиолог, рентгенхирурги, перфузиолог и врачи функциональной диагностики. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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