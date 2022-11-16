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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:14

В ходе строительных работ в центре Казани были обнаружены старинные постройки

Правда, по словам археологов, эти объекты не представляют никакой исторической ценности
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Находки были сделаны на улице Московская.

Находки были сделаны на улице Московская.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе стройки на улице Московская в Казани были обнаружены старинные постройки, напоминающие остатки некогда городского квартала. В связи с этим работы там были приостановлены.

Под землей нашли деревянные срубы и кладку из кирпичей XIX-XX веков. По словам специалистов, которые уже исследовали этот участок летом и осенью, находки не несут никакой исторической ценности, сообщает «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что данная территория не огорожена, вокруг также нет табличек, предупреждающих о проведении там строительных работ.

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