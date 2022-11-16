В ходе строительных работ в центре Казани были обнаружены старинные постройки

Находки были сделаны на улице Московская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе стройки на улице Московская в Казани были обнаружены старинные постройки, напоминающие остатки некогда городского квартала. В связи с этим работы там были приостановлены.

Под землей нашли деревянные срубы и кладку из кирпичей XIX-XX веков. По словам специалистов, которые уже исследовали этот участок летом и осенью, находки не несут никакой исторической ценности, сообщает «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что данная территория не огорожена, вокруг также нет табличек, предупреждающих о проведении там строительных работ.

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