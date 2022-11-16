В Казани может появиться новый индустриальный парк за 50 миллиардов рублей

Предполагается, что «Северные ворота» будут состоять из двух частей: авиакластера и предприятия по переработке полимеров. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

ОЭЗ «Алабуга» разрабатывает проект индустриального парка «Северные ворота» в Казани. В его инфраструктуру планируется вложить порядка 50 миллиардов рублей. Однако часть этих денег после может быть возмещена в размере фактически уплаченных резидентами в федеральный бюджет налогов и таможенных пошлин.

Предполагается, что «Северные ворота» будут состоять из двух частей: предприятия по переработке полимеров на 145 гектарах у «Казаньоргсинтеза» и авиакластера на 75 гектарах у авиазавода, сообщает «БИЗНЕС Online».

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