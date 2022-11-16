Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 6:33

В Казани может появиться новый индустриальный парк за 50 миллиардов рублей

Его проект в данный момент разрабатывает ОЭЗ «Алабуга»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Предполагается, что «Северные ворота» будут состоять из двух частей: авиакластера и предприятия по переработке полимеров.

Предполагается, что «Северные ворота» будут состоять из двух частей: авиакластера и предприятия по переработке полимеров.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

ОЭЗ «Алабуга» разрабатывает проект индустриального парка «Северные ворота» в Казани. В его инфраструктуру планируется вложить порядка 50 миллиардов рублей. Однако часть этих денег после может быть возмещена в размере фактически уплаченных резидентами в федеральный бюджет налогов и таможенных пошлин.

Предполагается, что «Северные ворота» будут состоять из двух частей: предприятия по переработке полимеров на 145 гектарах у «Казаньоргсинтеза» и авиакластера на 75 гектарах у авиазавода, сообщает «БИЗНЕС Online».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram