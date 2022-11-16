В Казани начали заливать ледовые катки

Открыть сезон катания на коньках в городе планируется 19 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что в Казани приступили к заливке ледовых катков. Подобные работы уже стартовали на стадионах «Ракета» и «Трудовые резервы». Открыть сезон катания на коньках на последнем планируется уже 19 ноября.

Что касается начала заливки катков в парке «Черное озеро»и других привычных горожанам местах, то это будет зависеть от погодных условий, сообщает «Бизнес Онлайн».

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