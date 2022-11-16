Началось рассмотрение иска Исполкома Набережных Челнов к предпринимателю Бибишеву

Следующее заседание запланировано на 22 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Набережных Челнов начал рассматривать иск местного Исполкома к предпринимателю Бибишеву. Власти хотят, чтобы ответчик освободил занятую им, якобы, самовольно землю. Утверждается, что бизнесмен зарегистрировал право собственности на строящийся выставочный центр, но выставил вокруг него забор. Последний занимает восемь участков, не принадлежащих Бибишеву.

По словам ответчика, у него имеются постановления Исполкома, разрешающие использование им данных территорий на время возведения объекта. Кроме того, он не мог не оградить строительную площадку, которая может быть опасной для окружающих.

Представители Исполкома попросили отложить рассмотрение дела, чтобы изучить предоставленные Бибишевым документы. Следующее заседание запланировано на 22 ноября.

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