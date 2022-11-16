Согласно исследованию, в Набережных Челнах больше всего автобусов, нежели трамваев и троллейбусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Набережные Челны опустились в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта. По данным за первый квартал 2022 года татарстанский автоград набрал 57,1 балла и занял 37 место, спустившись за год на 14 позиций. Соответствующее исследование провела SIMETRA совместно с ВЭБ.РФ.

Специалисты оценивали физическую доступность общественного транспорта, его комфорт, удобство, безопасность, стоимость проезда и устойчивое развитие.

Примерное время ожидания транспорта в Набережных Челнов составило 2,3 минуты, а конкретного маршрута - 12,4 минуты. За указанный выше период в городе было зафиксировано 17 ДТП с автобусами, трамваями и троллейбусами, в которых пострадали 24 пассажира.

В данном исследование участвовали 84 крупнейших города страны. Анализ проводился по 52 характеристикам. В тройке лидеров оказались Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.

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