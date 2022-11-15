В Чувашии поезд насмерть переехал женщину, когда она перелезала под вагоном

Полиция просит всех, кому что-либо известно о погибшей, обратиться по телефонам: 8 (8352) 56-36-17, 39-18-94. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 ноября в 7.55 минут в дежурную часть Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте поступил звонок от дежурного по станции Канаш о том, что около поста электрической централизации поезд насмерть переехал женщину.

- На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. Предварительно было установлено, что женщина пыталась перейти с одной улицы на другую в неположенном месте -прямо через железнодорожные пути. Она начала перелезать состав под одним из вагонов. В это время он тронулся, и женщина получила смертельные травмы, - сообщил инспектор направления по связям со СМИ Чувашского ЛО МВД России на транспорте Савелий Иванов.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей. Ее приметы: на вид 60-80 лет, худощавого телосложения, рост 165-175 сантиметров, волосы прямые седые средней длины, была одета в трико синего цвета, болоньевую куртку, на голове – черный платок с орнаментом в виде цветов, на руках – варежки коричневого цвета, на ногах – черные сапоги. Также при женщине были солнцезащитные очки, на левой руке надеты наручные часы с коричневым ремешком, связка с ключами, зонтик бежевого цвета и коричневая сумка-пакет с личными вещами.

- Всех, кому что-либо известно о погибшей просьба обратиться по телефонам: 8 (8352) 56-36-17, 39-18-94,- призывает Чувашское ЛО МВД России на транспорте.

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