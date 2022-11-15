Родила, задушила и спрятала тело на балконе: В Марий Эл на многодетную мать завели уголовное дело за убийство младенца

В произошедшем сейчас по-полной разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 43-летней многодетной матери из Козьмодемьянска возбудили уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Как уже установили сотрудники ведомства, в Козьмодемьянске женщина проживает в квартире с четырьмя детьми. В июне она поняла, что снова беременна. При этом в этом качестве на учет в медучреждения женщина решила не вставать.

По версии следствия, ночью 28 октября у себя в квартире женщина родила раньше срока девочку, после чего задушила ее петлей, завернула тело в пакет и спрятала на балконе. Там убитого младенца в итоге правоохранители и нашли.

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