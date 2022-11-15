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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:17

Мэру Казани Ильсуру Метшину презентовали проект нового сквера в Московском районе города

Там, вместо снесенных гаражей появится, в том числе, и велосипедная дорожка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Это будет зона для тихого отдыха.

Это будет зона для тихого отдыха.

Фото: скриншот

На улице Гагарина в Московском районе Казани в 2023 году появится новый сквер площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Проект благоустройства этого общественного пространства 15 ноября презентовали мэру города Ильсуру Метшину.

Так, сквер будет обустроен между домами, которые расположены по следующим адресам: улица Гагарина, 107, улица Восход, 20 и улица Восстания, 54. В прошлом здесь жили известные авиастроители и летчики.

В новом общественном пространстве на месте снесенных гаражей, которые были заброшены, решили сделать именно зоны для тихого отдыха. Так, согласно проекту, там собираются установить столики для игры в шахматы и домино, а также сделать велодорожку

Кроме того, все ранее протоптанные на территории будущего сквера тропинки решили оставить и асфальтировать, так как там очень высокий пешеходный трафик. На данный момент там уже обустроили 732 квадратных метра тротуаров.

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