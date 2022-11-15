Ренат Шамсутдинов отметит 50-летие в театре Тинчурина

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

18 ноября в 18:30 часов в театре Карима Тинчурина состоится бенефис-спектакль «Алай тугел, болай ул!» в честь 50-летия Заслуженного артиста Татарстана Рената Габрахмановича Шамсутдинова. Перед спектаклем актера поздравят коллеги, представители татарских театров, земляки.

Ренат Габдрахманович Шамсутдинов работает в театре Тинчурина с 1991 года. Мастерски перевоплощается в роли разного плана – комические, драматические, социального характера. Зрителям особо полюбились Афлятун в «Эйдэ барыйк, кызлар карыйк», образ Фэйзелкэбира в «Гэлшаян», Мирсает в спектакле «Гашыйклар тавы». Ренат Габдрахманович пополнил свою творческую копилку сыграв роль Хамза бая в спектакле «Беренче театр» и Назипа в «Ал яулык, зэнгэр шэл». Ренат Шамсутдинов также вносит свой вклад в развитие искусства татарского кино. Приглашаем посетить мероприятие в честь нашего юбиляра!