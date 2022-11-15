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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:20

Татарстан и Марий Эл представят технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности

Это произойдет на выставке PulpFor в Cанкт-Петербурге
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Всего же в мероприятии примут участие более 90 компаний из регионов России и дружественных стран. Фото:pulpfor.ru

Всего же в мероприятии примут участие более 90 компаний из регионов России и дружественных стран. Фото:pulpfor.ru

На выставке PulpFor в Cанкт-Петербурге примут участие более 90 участков из регионов России и дружественных стран. Все они представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг.

Среди участников мероприятия будут представители Татарстана и Марий Эл.

На форуме также предложат решения для бесперебойных поставок продукции, сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских целлюлозно-бумажных предприятий.

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