Татарстан и Марий Эл представят технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности

Всего же в мероприятии примут участие более 90 компаний из регионов России и дружественных стран. Фото:pulpfor.ru

На выставке PulpFor в Cанкт-Петербурге примут участие более 90 участков из регионов России и дружественных стран. Все они представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг.

Среди участников мероприятия будут представители Татарстана и Марий Эл.

На форуме также предложат решения для бесперебойных поставок продукции, сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских целлюлозно-бумажных предприятий.

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