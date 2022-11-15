Под Казанью увеличили скорость мобильного интернета

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В коттеджных поселках в окрестностях Казани усилили телеком-инфраструктуру. Новые базовые станции МегаФона появились в Куюках, Званке и Кощаково. Они позволили обеспечить высокую скорость мобильного интернета и бесперебойную работу десятков тысяч устройств.

Спрос на загородную недвижимость растет с каждым годом, многие мечтают о жизни на собственной земле. Под стать потребностям увеличивается предложение — активно застраиваются участки во всех направлениях от столицы Татарстана. Для благоустройства пригородных поселков важны транспортная доступность, наличие газа, воды, а также стабильного доступа в Сеть.

- Республика заинтересована в комплексном развитии сельских территорий, куда наравне с дорогами и объектами социальной инфраструктуры закладывается возможность пользоваться мобильной связью и интернетом. Телеком-услуги здесь важны как для жителей, так и для развития местного производства и бизнеса, — отметил министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Ежемесячно абоненты из небольшого населенного пункта рядом с Казанью — к примеру, села Сокуры — проговаривают порядка 300 тысяч минут и расходуют более 20 терабайт мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить семь тысяч фотографий в соцсети. За год этот показатель вырос на треть.

- Казанская агломерация прирастает очень стремительно. Часто коттеджные поселки появляются в отдалении от привычной инфраструктуры, в том числе объектов связи. Это наша зона роста. Поэтому, планируя очередные работы по развитию сети, мы опираемся на обезличенные данные по перемещениям абонентов, — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Новые телеком-объекты поддерживают частоты LTE в диапазоне 1800 МГц. Он имеет расширенный радиус покрытия и высокий уровень проникновения в помещения, обеспечивая среднюю скорость загрузки 30-50 Мбит/с.