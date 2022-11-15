Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на премию Василия Пескова «Окно в природу»

Работы принимаются на почту media@phkp.ru. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомольская правда» проводит VI Всероссийский конкурс среди журналистов, фотографов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Это отличный шанс для тех, кто любит путешествовать по России, запечатлевать на камеру окружающий мир и писать обо всем этом.

За первое место будет присуждена премия в размере 100 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч рублей, за третье – 30 тысяч рублей.

Прием заявок проходить вплоть до 26 ноября. Работы принимаются на почту media@phkp.ru.

Подробнее о конкурсе.

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