Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на премию Василия Пескова «Окно в природу»

Работы принимаются на почту media@phkp.ru.
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Комсомольская правда» проводит VI Всероссийский конкурс среди журналистов, фотографов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Это отличный шанс для тех, кто любит путешествовать по России, запечатлевать на камеру окружающий мир и писать обо всем этом.
За первое место будет присуждена премия в размере 100 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч рублей, за третье – 30 тысяч рублей.
Прием заявок проходить вплоть до 26 ноября. Работы принимаются на почту media@phkp.ru.
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