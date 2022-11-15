В октябре татарстанцы заключили более девяти тысяч ипотечных сделок

В большинстве случаев речь идет о кредите на жилые помещения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в октябре в Татарстане было заключено 9,2 тысячи ипотечных сделок. Это в два раза больше, чем было в мае и июле, когда эта цифра варьировалась от 4,5 до 5 тысяч. Число ипотек начало расти с августа, сообщают в Росреестре республики.

Всего же за 10 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано более 78 тысяч ипотек. Большинство из них (37,2 тысячи) - на жилые помещения. На земельные участки - 26,1 тысячи, а на нежилые помещения - 1,7 тысячи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram