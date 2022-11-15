Минниханов заявил, что Татарстан обладает мощным научно-технологическим потенциалом

Вместе с тем, глава региона отметил проблему сокращения кадров в местной науке. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 15 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета по образованию и науке. В своем выступлении он заявил, что перед республикой стоит задача вывести свой научно-образовательный комплекс на новый уровень и преодолеть технологическую зависимость отечественной экономики.

Для этого у региона есть мощный научно-технологический потенциал, а также развитая инфраструктура для обеспечения коммерциализации результатов научных исследований и разработок. Кроме того, в Татарстане воссоздается полноценная система формирования исследовательских и инженерных компетенций по всей цепочке непрерывного образования, отметил Минниханов.

Одной из проблем местного научно-образовательного комплекса глава республики назвал кадровую проблему.

- Кадровый потенциал науки в Татарстане пережил глубокое сокращение в 1990-ые годы. Число занятых в научно-технологической сфере республики в 1992 году превышало 30 тысяч человек, а сейчас опустилось ниже 13 тысяч, - отметил он.

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