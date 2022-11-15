Накинулся с ножом и принялся наносить удары: житель Чебоксар убил экс-подругу, а при задержании хотел покончить с собой

По версии следствия, ссора между молодыми людьми произошла из-за их расставания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В квартире одного из домов Чебоксар обнаружили тело 24-летней девушки со следами насильственной смерти. Правоохранители провели тщательный осмотр места преступления, установили круг общения убитой, проанализировали ее звонки и заказы такси, после чего просмотрели записи с видеокамер. В итоге им удалось установить подозреваемого, которым оказался 25-летний местный житель – экс-возлюбленный покойной.

Когда следователи с полицейскими нагрянули к парню, тот попытался покончить с собой. Его удалось остановить и задержать. В ходе осмотра квартиры потерпевшего был обнаружен окровавленный нож.

По версии следствия, жестокая расправа произошла утром 14 ноября. Утверждается, что злоумышленник поссорился с девушкой из-за того, что та рассталась с ним. В ходе конфликта парень схватил нож и не менее семи раз ударил им бывшую подругу. От полученных травм та скончалась на месте.

- Более подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

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