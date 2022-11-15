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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:43

Дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно посещать один из парков развлечений города

Количество сопровождающих ребенка не ограничено
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ежедневно парк будет принимать до 30 детей.

Ежедневно парк будет принимать до 30 детей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Детям мобилизованных жителей Казани разрешили бесплатно посещать парк развлечений в торговом центре по улице Петербургская. Он будет открыт для них по будням с 10:00 до 20:00.

Для того, чтобы записаться, нужно подойти к администратору парка развлечений и предъявить льготную карту «Батыр». Также сделать это можно по телефонам: 8 (843) 202-20-55, 8 (843) 212-04-64.

Каждый день заведение будет принимать до 30 детей мобилизованных горожан. Количество сопровождающих ребенка не ограничено, они также смогут посетить парк бесплатно, говорят местные власти.

Напомним, в Татарстане также стартовала акция, в рамках которой до конца года вход для детей в музеи республики будет бесплатным.

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