Дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно посещать один из парков развлечений города

Ежедневно парк будет принимать до 30 детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Детям мобилизованных жителей Казани разрешили бесплатно посещать парк развлечений в торговом центре по улице Петербургская. Он будет открыт для них по будням с 10:00 до 20:00.

Для того, чтобы записаться, нужно подойти к администратору парка развлечений и предъявить льготную карту «Батыр». Также сделать это можно по телефонам: 8 (843) 202-20-55, 8 (843) 212-04-64.

Каждый день заведение будет принимать до 30 детей мобилизованных горожан. Количество сопровождающих ребенка не ограничено, они также смогут посетить парк бесплатно, говорят местные власти.

Напомним, в Татарстане также стартовала акция, в рамках которой до конца года вход для детей в музеи республики будет бесплатным.

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