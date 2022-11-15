В декабре стартуют авиарейсы из Казани в Ереван

В расписании возможны изменения. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 декабря у казанцев появится возможность без пересадок долететь до столицы Армении - Еревана. Авиарейсы туда будут осуществляться раз в неделю, по четвергам. Обратно – также раз в неделю, по пятницам, сообщают в пресс-службе Минтранспорта Татарстана.

Перелеты будут проходить на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Время в полете составит около трех часов.

В расписании возможны изменения.

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