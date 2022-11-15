Житель Набережных Челнов хотел, но не смог оспорить свою мобилизацию в суде

Документы по второй части дела направлены в Казанский гарнизонный военный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Набережных Челнов хотел оспорить свой призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации и заключение военно-врачебной комиссии. Для этого он обратился в городской суд. Там дело рассмотрели, повестку признали законной, а для проверки выводов медиков все документы направили в Казанский гарнизонный военный суд.

На данный момент мужчина находится на боевом слаживании в Казанском танковом училище, сообщают chelny-biz.

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