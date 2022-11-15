Расходы и доходы бюджета Татарстана на 2023 год могут вырасти почти на 10 миллиардов

Увеличится также объем федеральных средств. Фото: Артем КИЛЬКИН

Доходы и расходы бюджета Татарстана на 2023 год могут вырасти почти на 10 миллиардов рублей. Законопроект о республиканской казне на следующий и плановый период 2024-2025 годов одобрили к рассмотрению во втором чтении на заседании Комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.

Прогнозируется, что общий объем доходов возрастет с 333,8 миллиарда до 343,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся с 361 миллиарда до 370,9 миллиарда рублей. При этом дефицит бюджета не изменится и продолжит составлять 27,1 миллиарда рублей, сообщает глава Минфина региона Радик Гайзатуллин.

По словам министра, объем федеральных средств в 2023 году составит 61,8 миллиарда рублей, что почти на 10 миллиардов больше, чем было в 2022.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram