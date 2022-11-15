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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:50

Расходы и доходы бюджета Татарстана на 2023 год могут вырасти почти на 10 миллиардов

Дефицит казны при этом измениться не должен
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Увеличится также объем федеральных средств.

Увеличится также объем федеральных средств.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Доходы и расходы бюджета Татарстана на 2023 год могут вырасти почти на 10 миллиардов рублей. Законопроект о республиканской казне на следующий и плановый период 2024-2025 годов одобрили к рассмотрению во втором чтении на заседании Комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.

Прогнозируется, что общий объем доходов возрастет с 333,8 миллиарда до 343,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся с 361 миллиарда до 370,9 миллиарда рублей. При этом дефицит бюджета не изменится и продолжит составлять 27,1 миллиарда рублей, сообщает глава Минфина региона Радик Гайзатуллин.

По словам министра, объем федеральных средств в 2023 году составит 61,8 миллиарда рублей, что почти на 10 миллиардов больше, чем было в 2022.

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