В ДТП с самодельным «болотоходом» в Марий Эл погиб подросток

Трагедия произошла у поселка Красный Стекловар в Моркинском районе. Фото: СУ СКР по Марий Эл

У поселка Красный Стекловар в Моркинском районе произошло смертельное ДТП с участием самодельного «болотохода». По предварительным данным, 59-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В результате этого погиб его 15-летний пассажир.

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время в рамках расследования производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, - говорят в следственном управлении СКР по Марий Эл.

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