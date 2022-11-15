Как перестать думать о мнении окружающих: советы Антона Лапенко

Актер признается, что сам не зависит от каких-либо стереотипов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На минувшей неделе актер Антон Лапенко презентовал в Казани фильм «По-мужски», в котором исполнил главную роль. Его персонаж - неконфликтный и рассудительный Глеб, который под натиском окружающих, буквально ломая себя, решает примерить маску стереотипного мужчины. Ни к чему хорошему такое, конечно, не приводит.

Корреспондент «КП-Казань» поговорила с актером о том, как перестать думать о мнении окружающих и зависеть от витающих в воздухе стереотипов. Антон сформулировал пару советов для тех, кто в них нуждается.

- Во-первых, важно не зацикливаться на том, что считают правильным и верным даже в ближайшем вашем окружении. Да, они близкие вам люди, и с их мнением нужно считаться. Но возводить его в абсолют не лучшая идея. Нужно мыслить глобальнее: читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, изучать общество и самих себя, размышлять о происходящем со всех сторон. Тогда вы сможете понять, что есть стереотип, а что - истина, - считает он.

Во-вторых, в битве с каким-либо стереотипом хорошо помогает попытка противопоставить ему нечто противоположное, а после рассмотреть две эти оценки вместе. Тогда абсурдность первой окажется очевидной, и станет легче от нее отказаться, уверен Лапенко.

И, наконец, в-третьих, по мнению актера, важно принять и полюбить себя в естественном виде, без каких-либо масок. Тогда и только тогда можно будет бороться со стереотипами без страха быть побежденным.

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