Жители Татарстана назвали размер своих трат на спонтанные покупки

Банк «Открытие»

Почти половина жителей Татарстана часто или периодически совершают незапланированные покупки. В большинстве случаев речь идет о мелких тратах — шоколадке, продающейся на кассе магазина, или стаканчике кофе по дороге на работу. Спонтанную покупку дорогого гаджета или поездку на выходные в другой город жители Казани и других городов региона позволяют себе редко. Соответственно, подобные траты обходятся в скромные суммы — не более 1 тысячи рублей. Чаще всего совершают импульсивные покупки в офлайн магазине, их доля в онлайн минимальна. Таковы данные опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» в рамках серии исследований по финансовой грамотности и экономическому поведению россиян.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, совершают ли они незапланированные покупки во время плановых походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. Почти половина участников опроса «часто» (22%) или «периодически» (27%) подвержены внеплановым покупкам. Еще 17% опрошенных совершают спонтанные покупки «редко». Женщины склонны к спонтанности заметно чаще мужчин (53% от общего количества опрошенных женщин против 44% от общего количества опрошенных мужчин).

В основном люди необдуманно покупают продукты питания (34%), одежду (22%), детские игрушки (13%) и книги (10%). Около четверти (23%) иногда могут завернуть в кафе / ресторан / кофейню по дороге на работу или во время прогулки. Очень редко внезапно жители республики спонтанно ездят на отдых (5%) и посещают развлекательные мероприятия (4%).

Подобные траты обходятся, как правило, в небольшие суммы — чаще всего до 1 тысячи рублей (36%) или в 1-5 тысяч рублей (32%). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тысяч рублей (20%). 8% — 15-30 тысяч рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает 5%.

Подавляющее большинство опрошенных совершают незапланированные покупки во время пребывания в магазине перед полками с товарами (86%). И лишь 7% участников опроса делают случайные покупки в онлайн-магазинах.

- Мы продолжаем серию исследований, связанных с финансовой грамотностью и экономическим поведением россиян. В частности, этот опрос показал, что достаточно много людей склонны к спонтанным и не всегда обдуманным тратам. Такой подход с точки зрения финансово грамотного поведения – не совсем верный и говорит о том, что люди в большей степени подвержены сиюминутным удовольствиям и не задумываются о своем будущем. В таких случаях желательно пересмотреть свое финансовое поведение, ведь грамотное управление финансами, выработка привычки копить на важные цели, в т.ч. позволяют сформировать крепкую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств в жизни, — комментирует директор блока маркет-менеджмент, член правления «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания банка «Открытие», который входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и банки-партнеры. Надежность страховщика подтверждается рейтингами российских агентств Эксперт РА (ruAA) и НКР (AA.ru). Компания обладает наивысшим уровнем качества услуг клиентского сервиса по версии аналитического центра «БизнесДром». www.rgsl.ru