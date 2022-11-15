В день процесса над Ильназом Галявиевым в Верховном суде Татарстана снова объявили эвакуацию

Эвакуацию провели из-за поступивших на электронную почту суда писем с угрозами. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В этот вторника,15 ноября, в Верховном суде Татарстана продолжился процесс по уголовному делу Ильназа Галявиева, который напал на казанскую гимназию №175. С самого начала в здании журналисты отметили большое количество сотрудников Росгвардии. Вскоре их поубавилось и все прошли в зал заседаний на процесс. После удовлетворения ходатайств самого Галявиева и родителей потерпевших детей, начали заслушивать показания Мулланура Мустафина – сотрудника гимназии, который не пускал Галявиева внутрь и был ранен.

И тут пришло время объявлять перерыв, который продлится до 14.00. Когда это было оглашено, в здании Верховного суда Татарстана заработала пожарная сигнализация, всех присутствующих вывели на улицу.

Напомним, что эвакуацию объявляли и в первый день процесса по громкому делу о нападении на казанскую гимназию №175. Тогда на электронную почту Верховного суда Татарстана поступило письмо с угрозами. Здание эвакуировали, оцепили и проверили при помощи кинологов со служебными собаками. Ничего подозрительного обнаружено не было, и судебный процесс продолжился.

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