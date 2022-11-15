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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:38

В Управлении экономической безопасности МВД Татарстана сменится руководитель

Утверждается, что 15 ноября со своего поста уйдет Тимур Минушев
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Что стало причиной такого решения, пока неизвестно.

Что стало причиной такого решения, пока неизвестно.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Во вторник, 15 ноября, полковник Тимур Минушев уйдет с поста начальника Управления экономической безопасности МВД Татарстана. Сделать тоже самое планирует и его первый заместитель полковник Марат Сафиуллин, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что Минушев возглавляет Управление с марта 2020 года. До того момента он занимал там пост заместителя руководителя.

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