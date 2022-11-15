В Управлении экономической безопасности МВД Татарстана сменится руководитель

Что стало причиной такого решения, пока неизвестно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Во вторник, 15 ноября, полковник Тимур Минушев уйдет с поста начальника Управления экономической безопасности МВД Татарстана. Сделать тоже самое планирует и его первый заместитель полковник Марат Сафиуллин, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что Минушев возглавляет Управление с марта 2020 года. До того момента он занимал там пост заместителя руководителя.

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