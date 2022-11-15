Жители Казани назвали своих детей Аделаидой, Евангелиной и Августом

А вот чаще всего родители выбирали новорожденным такие имена, как Мирон, Эрик, Алан, Таисия и Амина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю, с 7 по 13 ноября, в Казани на свет появились 366 малышей: 204 мальчика и 162 девочки. Самый крупный ребенок родился с весом около пяти килограмм, самый маленький - 970 грамм.

Чаще всего родители называли новорожденных такими именами, как Мирон, Эрик, Алан, Илья, Ясмина, Амелия, Таисия и Амина. Однако были и более оригинальные варианты, среди которых: Август, Вильдан, Рамзан, Георгий, Нина, Аделаида, Евангелина и Зария, сообщают в Управлении ЗАГС города.

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