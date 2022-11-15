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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:16

«Сибур» снизил цену на парковку у нацбиблиотеки Татарстана до 812 миллионов рублей

Изначально ее хотели продать за 2,6 миллиарда рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Объект площадью более 41 тысячи квадратных метров рассчитан на 957 машин.

Объект площадью более 41 тысячи квадратных метров рассчитан на 957 машин.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани продолжаются поиски покупателя подземной четырехуровневой парковки по адресу: улица Пушкина, 86а. Объект площадью более 41 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 957 машин, выставили на электронный аукцион, который пройдет 13 декабря. Минимальная цена торгов - 812 миллионов рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Напомним, продавцом паркинга у Национальной библиотеки Татарстана выступает «Казаньоргсинтез», который входит в состав «Сибура». Изначально компания планировала продать недвижимость за 2,6 миллиарда рублей.

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