«Сибур» снизил цену на парковку у нацбиблиотеки Татарстана до 812 миллионов рублей

Объект площадью более 41 тысячи квадратных метров рассчитан на 957 машин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани продолжаются поиски покупателя подземной четырехуровневой парковки по адресу: улица Пушкина, 86а. Объект площадью более 41 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 957 машин, выставили на электронный аукцион, который пройдет 13 декабря. Минимальная цена торгов - 812 миллионов рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Напомним, продавцом паркинга у Национальной библиотеки Татарстана выступает «Казаньоргсинтез», который входит в состав «Сибура». Изначально компания планировала продать недвижимость за 2,6 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram