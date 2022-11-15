В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали восьмилетние дети

Здоровью одного из мальчиков причинен тяжелый вред. Фото: прокуратура Татарстана

По факту ДТП, которое произошло 14 ноября на 770 километре трассы М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе, возбуждено уголовное дело. Подозреваемая – 38-летняя жительница Челябинской области, которая находилась за рулем BMW, сообщают в СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, женщина не выбрала безопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением и выехала на встречку, где ее иномарка оказалась под колесами грузовика Scania. В результате аварии пострадали три пассажира BMW, в том числе два восьмилетних брата-близнеца. Здоровью одному из детей причинен тяжелый вред.

С места происшествия все пострадавшие были доставлены в больницу.

Авария произошла на 770 километре трассы М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе. Фото: прокуратура Татарстана

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