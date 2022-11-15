Заработал чат-бот, в котором можно оставить заявку на уборку снега с улиц Казани

Снег укрыл город в ночь на 15 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью на вторник, 15 ноября, в Казани выпал снег. В связи с этим в городе заработал новый чат-бот «Уборка снега». Посредством него можно узнать, как улицы очищают от осадков, а также оставить заявку на уборку территории, сообщают местные власти.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снег в Татарстане продолжит идти как минимум до конца недели. Одни дни осадки будут обильными, другие – небольшими. Столбики термометров по ночам будут опускаться до -10 градусов, днем – до -7.

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