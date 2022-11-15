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НовостиОбщество15 ноября 2022 5:46

Один из аквапарков Казани закроется почти на полгода

Вплоть до середины апреля там будут проводиться технические работы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Держатели абонементов могут вернуть деньги за них.

Держатели абонементов могут вернуть деньги за них.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что один из двух аквапарков Казани – тот, что на улице Мазита Гафури – вновь закроется. На этот раз – на полгода. С 5 декабря 2022 года по 15 апреля 2023 года там будут проводиться технические работы, на которых настоял арендодатель.

Держатели абонементов могут вернуть деньги за них согласно условиям договора купли-продажи, сообщается в официальном сообществе комплекса.

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