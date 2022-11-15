Один из аквапарков Казани закроется почти на полгода

Держатели абонементов могут вернуть деньги за них. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что один из двух аквапарков Казани – тот, что на улице Мазита Гафури – вновь закроется. На этот раз – на полгода. С 5 декабря 2022 года по 15 апреля 2023 года там будут проводиться технические работы, на которых настоял арендодатель.

Держатели абонементов могут вернуть деньги за них согласно условиям договора купли-продажи, сообщается в официальном сообществе комплекса.

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