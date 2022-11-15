В Йошкар-Оле подросток погиб после того, как на него упали качели

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Стало известно, что вечером 13 ноября на Воскресенской набережной в Йошкар-Оле произошла трагедия. По предварительным данным, 15-летний подросток качался на качелях, но в какой-то момент конструкция сломалась и упала на школьника. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- В настоящее время в рамках расследования производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, - сообщают в СУ СКР по Марий Эл.

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