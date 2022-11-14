Investment Leaders: ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» признан лучшей инвестиционной идеей года

Банк «Открытие»

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») победила в номинации «Инвестиционная идея года» премии Investment Leaders Awards 2022. Награда присуждена паевому фонду с регулярными выплатами дохода «Открытие – Сбалансированный рантье». Церемония награждения состоялась 12 ноября в рамках форума Investment Leaders в Москве.

Оценив ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» как лучшую инвестиционную идею года, профессиональное жюри отметило:

- возможность получения регулярного дохода на банковский счет без комиссий, возникающих при продаже паев (что ранее было невозможно);

- отсутствие привязки промежуточного дохода к рыночным изменениям (прибыль формируется за счет дивидендов и купонов, так что заработать можно и при сильной волатильности);

- сбалансированный подход к инвестициям (портфельные управляющие находят «золотую середину» между дивидендными акциями компаний с высоким потенциалом роста и облигациями надежных эмитентов с потенциальной доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам).

Также жюри премии отметило высокие показатели, которых фонду удалось достичь за несколько месяцев после запуска. Так, стоимость чистых активов фонда уже превысила 2 млрд рублей, а размер выплат первого промежуточного дохода составил более 28 млн рублей.

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы благодарим профессиональное жюри за высокую оценку наших результатов. Особенно приятно, что инвестиционной идеей года признан наш новый фонд «Открытие – Сбалансированный рантье». Инструмент отвечает на один из самых главных вызовов «новой реальности», позволяя даже при сильной волатильности получать регулярный доход. Сама идея промежуточных выплат дивидендов и купонов на банковский счет клиентов уникальна – раньше получить доход от ПИФа без продажи паев было невозможно».

В июне 2022 года УК «Открытие» запустила один из первых на российском рынке фондов с регулярными выплатами дохода, предложив альтернативу вкладам и ценным бумагам, купленным с целью получения купонов и дивидендов. В октябре на банковский счет инвесторов была направлена первая выплата промежуточного дохода. Следующая выплата будет произведена до 15 февраля 2023 года. Узнать подробности и инвестировать в фонд можно прямо сейчас по ссылке.

В итоге «Открытие Инвестиции» стали пятикратным лауреатом премии Investment Leaders Awards 2022. Награду также получили ОТС Бот в номинации «Чат-бот года», онлайн-игра по финансовой грамотности для детей «Космоквест» в номинации «Образовательный проект года», «Открытый журнал» как лучшее СМИ года и «Обучение инвестициям» как лучшая школа для начинающих инвесторов.

СПРАВКА

«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

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