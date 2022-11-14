В Казани провели финал открытого конкурса «Краса Черноморья-международная – 2022»

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Национальное движение «УЧЕНИЦА РОССИИ» в рамках программы организации летнего отдыха и досуга детей дошкольного и школьного возраста из Татарстана, при поддержке правительства РФ, главы Ростуризма и личного поручения главы Татарстана Рустама Минниханова организовало Всероссийскую смену повышения мастерства исполнительского искусства молодежи «ВИВАТ РОССИЯ».

Одним из ключевых блоков этой смены стал открытый конкурс грации, таланта и экологии «Краса Черноморья-международная – 2022». Главной идеей и целью, которого является привлечение внимания к великой экологической и гуманитарной проблеме современности Черного Моря, защита окружающей среды, сохранение живой природы.

Участницами конкурса стали 18 представительниц талантливого поколения, в том числе девочки из социально незащищенных слоев населения Татарстана в возрасте от 8 до 16 лет. Конкурс несет благотворительную миссию социума и является абсолютно бесплатным для участниц, проходит при поддержке Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, Торгово-промышленной палаты, Общественной палаты РТ, АНО Центр Социальной Адаптации «БлагоДарю», MISS INTERCONTINENTAL, MISS LATIN MULTIINTERNATIONAL WORLD, SUPREME MODEL WORLD INTERNATIONAL, помощника депутата Госдумы, министра по делам молодежи РТ, Благотворительного фонда «Родники мира», уполномоченный по правам ребенка в РТ, а также коммерческих предприятий и частных лиц Татарстана.

Финал конкурса «УЧЕНИЦА РОССИИ» прошел 9 ноября в ГБУ «Дом Дружбы народов» ( Казань, ул. Павлюхина, д.57)

Конкурс является международным, так как в состав дистанционной коллегии жюри вошли следующие страны и территории: Армения, Балтия, Белоруссия, Гибралтар, Индия, Крым, Корея, Куба, Малайзия, Мексика, Молдавия, Монголия, Сибирь, Танзания, Тринидад и Тобаго, Узбекистан, Федеральный регион-Волга, Филиппины, Эквадор, ЮАР и Татарстан.