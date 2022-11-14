В Казани сильный ветер сорвал с крыши шифер, который упал пенсионерку

По данному факту проводится доследственная проверка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане продолжает бушевать сильный ветер, его порывы достигали скорости до 25 м/с. Досталось и Казани. Так, ненастьем 14 ноября ненастьем была сорвана часть шифера с крыши дома на улице Гагарина. Опасный обломок упал на 63-летнюю женщину. Она получила черепно-мозговую травму. С места происшествия пенсионерку доставили в больницу.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Татарстану.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение – возбуждать уголовное дело или не возбуждать.

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