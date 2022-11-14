27 ноября в Казани можно будет сдать автомобильные и велосипедные шины на переработку

Принимать шины будут только у физических лиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 27 ноября пройдет акция, на которой можно будет сдать автомобильные и велосипедные шины на переработку. Об этом сообщает проект «ЭкоЛогично». Сдать старые шины можно будет с 10.00 до 12.30 на открытой парковке ТЦ «Мега» со стороны проспекта Победы. Принимать вторсырье будут только у физических лиц.

Собранные шины переработают на заводе в Тюлячинском районе Татарстана и сделают из них покрытие для детских площадок.

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