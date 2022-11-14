В Татарстане в ДТП с грузовиком пострадали два малолетних брата-близнеца

Все участниками аварии стали три автомобиля. Фото: прокуратура Татарстана

В этот понедельник, 14 ноября, около 7.15 в Верхнеуслонском районе на 770 километре трассы М-7 «Волга» произошло ДТП с тремя автомобилями.

По предварительным данным, там 38-летняя женщина-водитель BMW не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Там легковушка столкнулась с грузовиком SCANIA. От удара первый автомобиль отбросило на другую иномарку - KIA RIO, которая ехала с ним в попутном направлении.

В результате этой аварии пострадали женщина-водитель BMW и трое ее пассажиров, среди которых два восьмилетних брата-близнеца. Всем понадобилась госпитализация, сообщили в прокуратуре Татарстана.

-По факту данного ДТП проводится административное расследование, которое взято на контроль в прокуратуре, - также отметили в надзорном ведомстве.

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