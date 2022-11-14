Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина

Соответствующий документ глава государства подписал 14 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 14 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении гражданам страны государственных наград.

Так, согласно документу, ордена Александра Невского за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность удостоился председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Кроме того, Владимир Путин наградил орденом Почета и Айрата Шаймиева - гендиректора АО «Татавтодор», сына Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева.

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