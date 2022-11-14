Банк «Открытие»: 78% жителей ПФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологии

Банк «Открытие»

59% жителей округа поддерживают финансовые и нефинансовые льготы для работников ИТ-компаний. Мнения жителей ПФО о возможном дефиците квалифицированных ИТ-специалистов разделились. При этом 78% опрошенных уверены, что у России получится заместить иностранные ИТ-технологии, ставшие недоступными из-за санкций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

47% считают качество российских ИТ-специалистов высоким. По мнению 40%, качество таких специалистов среднее, 4% назвали его низким, еще 9% - затруднились с ответом.

39% респондентов уверены в том, что Россия избежит нехватки качественных ИТ-специалистов (8% твердо уверены в этом, 31% считают, что дефицита кадров скорее не будет). При этом 35% допускают дефицит кадров в ИТ-сфере в ближайшее время (28% считают, что он скорее будет, 7% твердо уверены в этом). Еще 2% полагают, что дефицит квалифицированных «айтишников» уже есть. 24% затруднились дать ответ на этот вопрос.

59% поддерживают отсрочку от армии и льготную ипотеку для ИТ-специалистов (43% относятся к этим льготам скорее положительно, 16% однозначно положительно). Не поддерживают такие льготы 12% опрошенных (из них 11% относятся скорее отрицательно, 1% однозначно отрицательно). 29% затруднились с ответом на этот вопрос.

63% уверены, что Россия сможет решить проблемы с ИТ-технологиями, возникшие из-за иностранных санкций, с помощью отечественных разработок. Еще 15% полагают, что в этом нам поможет параллельный импорт. 8% не верят в возможность замещения ставших недоступными иностранных цифровых технологий. 14% затруднились ответить.

9% опрошенных считают, что Россия уже заместила утраченные из-за внешних ограничений ИТ-технологии. 39% полагают, что Россия сможет заместить утраченные цифровые технологии за год-два. 29% отводит на это три-пять лет, 18% - более пяти лет. Лишь 5% ответили, что России не удастся заместить утраченные из-за санкций ИТ-технологии никогда.

*Опрос проводился 27 октября – 07 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).