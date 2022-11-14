Стало известно, когда жители Казани смогут наблюдать массовый звездопад и загадать при этом желание

Всего будет порядка 15-20 падающих звезд в час. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани на этой неделе горожане смогут увидеть пик одного из ярчайших звездопадов - потока Леониды.

Так, по словам директора астрономической обсерватории имени Василия Энгельгардта КФУ Юрия Нефедьева, это астрономическое явление можно заметить в ночь с 17 по 18 ноября. Более вероятнее, что звездопад в Казани будет видно с полуночи до трех часов ночи - всего порядка 15-20 падающих звезд в час. Самое интересное, что для наблюдения за этим явлением не понадобится телескоп, его можно будет увидеть невооруженным взглядом. поэтому готовим желание на каждую падающую звезду. Тут главное, чтобы облака и тучи не застелили небо и не мешали обзору.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram