В Нижнекамске состоялась закладка стел под строительство мечети и православного храма

Возведение духовных центров будет осуществляться за счет пожертвований прихожан. Фото: chistopol-eparhia.ru

В понедельник, 14 ноября, в Нижнекамске состоялось закладка стел под строительство двух духовных центров - мечети и православного храма. Они будут находиться по разные стороны дороги по проспекту Вахитова, сообщает пресс-служба Чистопольской епархии.

Мечеть «Сэлам» расположится со стороны улицы Чабьинская, а Храм Святителя Спиридона Тримифунтского - на пустыре перед торговым центром. Закладные стелы объектов освятил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Отметим, решение о строительстве центров было принято после консультаций с духовенством республики. Их возведение будет осуществляться за счет пожертвований прихожан.

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