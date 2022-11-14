Бобры повалили новые деревья в обновляющемся парке у реки Нокса в Казани

Мэр города объяснил поведение животных их естественными инстинктами.
Фото: Павел КЛОКОВ
Замруководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал о гибели нескольких новых деревьев, высаженных в ходе благоустройства парка у реки Нокса, возле ЖК «Светлая долина». Как оказалось, их сточили и повалили местные бобры.
Мэр города Ильсур Метшин в ответ назвал поведение животных их естественными инстинктами.
Отмечается, что всего в обновленном парке высадили 820 новых деревьев и засеяли 35 тысяч квадратных метров газона. Для велосипедистов там организовали специальные дорожки, для детей - площадку с качелями.
В будущем в парке планируют установить памп-трек и смонтировать зону для воркатуа.
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